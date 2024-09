Coosemans spreekt klare taal over komst van Jean Butez bij Anderlecht

Colin Coosemans is de nummer één in doel bij RSC Anderlecht. Het is uitkijken of dat ook na de wintermercato zo zal zijn.

Colin Coosemans werd bij het begin van de trainingen deze zomer als nummer één keeper beschouwd, maar dat kon nog veranderen als er een doelman bij kwam. Zo viel lange tijd de naam van Koen Casteels, maar uiteindelijk koos die voor een avontuur in het Midden-Oosten. Ook Jean Butez werd aan paarswit gelinkt. De doelman geraakte echter nog niet weg bij Royal Antwerp FC. Er gaan al de nodige stemmen op dat hij in de winter mogelijk arriveert in het Lotto Park. Coosemans trekt het zich alvast niet te veel aan en blijft rustig. “De kans bestond dat ze nog iemand zouden halen, dat wist ik. Ik heb het de manier waarop ik aan een wedstrijd begon niet laten beïnvloeden”, vertelt hij aan HUMO. Veel andere doelmannen die de hete adem van een nieuwkomer in hun nek voelen laten zich daaraan vangen. “Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik me moest bewijzen of dat er anders consequenties aan vasthingen. Ik heb een contract tot 2027, hè. Ik vertrouwde erop dat de mensen die aan de knoppen zitten, hun oordeel niet van een paar wedstrijden zouden laten afhangen.”