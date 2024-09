Genk-kapitein Bryan Heynen legt uit waarom de efficiëntie er nu wel weer is

KRC Genk is goed op dreef. Na de 1 op 6 aan het seizoensbegin, hebben de Limuburgers de knop omgedraaid en werd er al zes keer op rij gewonnen in de competitie. Bryan Heynen ziet dat er veel vertrouwen is in de groep.

KRC Genk staat na de 4-0 overwinning tegen Dender helemaal alleen op kop in de Jupiler Pro League. Met 6 punten los zelfs, al heeft KAA Gent een wedstrijd minder gespeeld.

"Het is goed, maar we kijken niet te ver vooruit nu", opent kapitein Bryan Heynen. "We zitten in een goede flow, de ploeg draait en we spelen goed voetbal. Nu scoren we wel vier keer terwijl het de afgelopen weken wat aan efficiëntie ontbrak."

Maar hoe komt het dat de doelpunten dan plots wel vallen? Afgelopen seizoen, en ook enkele wedstrijden dit seizoen, kon er veel meer gescoord worden. "Ik link het gewoon aan het vertrouwen. Je ziet heel veel spelers met vertrouwen spelen. Zelfs de invallers maken het verschil nu."

"We bekijken het match per match, maar het is wel leuk natuurlijk om veel wedstrijden op rij te winnen", gaat hij verder. "Dat helpt alleen maar met het vertrouwen. We gaan proberen om die reeks zo lang mogelijk voort te zetten."

De sfeer in de groep is bijzonder goed, dat weet niemand beter dan de kapitein. "Het is alleen maar leuk dat we wedstrijden winnen. Je ziet het nu ook duidelijk in de kleedkamer. Alles zit goed", besluit Heynen.