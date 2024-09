Had OH Leuven helemaal bovenaan moeten staan? "Verdienden al zes-zeven punten meer"

OH Leuven speelde tegen KV Kortrijk voor de vijfde keer dit seizoen gelijk. En dat zorgde voor de nodige frustraties bij de thuisploeg. Die hadden op veel meer gehoopt en dat misschien ook wel moeten krijgen.

Meteen na de wedstrijd zat het hoog bij Birger Verstraete. Hij had het over een frustrerende wedstrijd en keek daarbij ook onder meer naar de arbitrage, die volgens hem te veel en te snel alles affloot.

"Ik ben absoluut niet tevreden met het gelijkspel. Als je de wedstrijd gezien of geanalyseerd hebt, dan moesten wij winnen. We hebben de hele wedstrijd gedomineerd. Toch pakken we opnieuw maar één punt ... Het is altijd hetzelfde", ging hij verder.

"Een paar weken geleden zei ik dat we al vier punten meer hadden moeten hebben. Dat zijn er dan nu zes of zeven. We speelden al te vaak gelijk. Beerschot heeft enkel tegen ons al een punt gepakt, dat zegt ook wel iets."

Expected points?

"1 op 6 is te weinig uit de voorbije twee wedstrijden. We spelen zeker goed voetbal, dus we moeten gewoon efficiënter zijn." Als we echter kijken naar de expected goals en expected points, dan merkten we op dat OH Leuven wel degelijk meer had verdiend tot dusver in het seizoen.

Al ging het daarbij niet over zes-zeven punten. Volgens de statistieken zou OH Leuven twee punten meer moeten hebben tot dusver. Daarmee zouden ze wel een beetje hoger staan in het klassement.