Hayen rekent op stroomversnelling in progressie bij nieuwkomer Club Brugge: "Je moet spelers kansen geven"

Nicky Hayen weet dat resultaten vereist zijn in de eerstvolgende matchen van Club Brugge. Het zou daarom fijn zijn als iedereen de progressie maakt die nodig is.

De prestaties waren tegen Dortmund en Gent niet slecht, maar het blijft een feit dat Club Brugge met lege handen achterbleef. De focus zal daarom bij de volgende opdrachten toch vooral op het resultaat liggen. Ook de nieuwkomers dienen daar hun steentje aan toe bij te dragen. Tzolis liet zijn potentieel al zien, Nilsson lijkt er bij momenten door te komen.

De 22-jarige Ardon Jashari is nog zo iemand van wie ze bij Club het potentieel hoog inschatten. Op het veld van Kortrijk presteerde de Zwitser bijvoorbeeld verdienstelijk, maar hij heeft nog niet écht kunnen overtuigen. "Je ziet dat hij elke dag keihard aan het werken is, zowel op het veld als daarbuiten, om een gooi te doen naar een basisplaats", zegt Hayen over hem.

Jashari van Zwitserse naar Belgische competitie

De trainer van Club Brugge merkt dat er sprake is van de traditionele uitdagingen bij een integratie van een speler. Ten slotte gaat het om iemand die de stap zet van de Zwitserse competitie naar de Belgische. "Het is een nieuwe speler die zich moet aanpassen aan de competitie, aan spelers, aan het niveau. En ook aan deze club."

Een wat moeizamere start zal het vertrouwen van Club Brugge in Jashari niet aantasten. Het geloof in hem is groot. Dat is ook te zien aan de overeenkomst die blauw-zwart met hem heeft afgesloten. "Hij heeft een contract van vier jaar getekend", benadrukt Hayen fijntjes dat Club op lange termijn met Jashari verder wil gaan.

Club Brugge-trainer Hayen hoopt op snelle aanpassing

"Je moet spelers ook kansen geven om zich aan die dingen aan te passen. Natuurlijk gebeurt dat liefst zo snel mogelijk, ook vanuit het oogpunt als coach", besluit Hayen.