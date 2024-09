Is de kentering begonnen onder David Hubert? Coach ad interim (?) maakt heel goeie indruk: "Ik wilde thuis een sterk signaal afgeven"

We moeten zeggen: zowel in zijn spelbenadering en in zijn uitleg geeft David Hubert een heel goeie indruk. De coach die als ad interim werd aangeduid laat Anderlecht beter voetballen. Tegen Charleroi was het al beter, tegen Ferençvaros zagen we heel wat offensieve wil: "Al moet het nog beter."

Hubert was deels tevreden. Het is vreemd, maar op twee matchen tijd is zijn hand al te zien, terwijl het bij Brian Riemer toch al maanden zoeken was. "Als ik terugkijk op de laatste vijf à zes dagen, heb ik gezien wat ik wilde zien", aldus Hubert.

"We hebben stappen gezet, hoe klein die ook mogen zijn. Het belangrijkste is dat we met de juiste intenties aan de wedstrijd zijn begonnen, met agressieve intenties. We waren behoorlijk goed bij momenten, al zijn er zeker nog zaken die beter kunnen. Er zijn nog veel stappen die we moeten zetten."

Hubert koos bewust voor een opstelling met twee echte wingers. "Ik wilde - zeker thuis - een sterk signaal afgeven. Dat we voor het offensief gaan. We wilden wingers die diep kunnen lopen en die zoveel mogelijk betrokken worden in het spel. Ik zie dat nu terug, maar het moet nog beter. Vooral wat erna gebeurt, moet nog veel beter."

Hoe lang ik blijf? Ik kan verzekeren dat ik er morgen nog ben

Hubert weet wat de fans willen en handelt daar dus ook naar. "Sinds donderdag probeer ik een kentering te brengen, gebaseerd op het idee dat het team al had. We proberen stappen te zetten, zowel individueel als collectief, om beter te worden. Ik vind dat we dreigender zijn dan voorheen, en onze expected goals (xG) waren vandaag beter dan tegen Charleroi."

Er waren ook zorgen over de blessure van Amuzu, die in de eerste helft met pijn aan zijn hamstring moest afhaken. "Als hij iets voelt, moet onderzoek uitwijzen wat er precies aan de hand is. Het is nooit plezierig om in de eerste helft iemand te moeten wisselen, maar het is wat het is. Anderlecht heeft gelukkig opties, zoals Anders Dreyer die morgen terugkeert en die een ander type winger is. Hij biedt andere mogelijkheden."

Tot slot werd Hubert gevraagd hoe lang hij nog aan het roer zal staan. "Die keuze ligt niet bij mij. Voor nu ben ik er morgen nog steeds. Ik heb niet de tijd gehad om erover te reflecteren. Ik heb deze taak gekregen en probeer die zo goed mogelijk uit te voeren. Hopelijk heb ik vrijdag nog een tactische sessie."