't Is simpelweg té zot voor woorden: Manchester United deelt eerste beelden van nieuwe voetbaltempel die op alle vlakken de concurrentie zal wegblazen

Manchester United maakt werk van de stadionplannen. De Engelse grootmacht heeft de eerste beelden vrijgegeven van de nieuwe voetbaltempel. En 't is om van te duizelen.

Is het einde van het mythische Old Trafford nabij? Sinds de bouw van het stadion in 1910 werden al tal van renovaties uitgevoerd. Ook nu heeft The Theatre of Dreams een grondige opknapbeurt nodig. Maar dat ziet Manchester United niet zitten.

Een nieuwe renovatie zou betekenen dat Old Trafford een deel van zijn capaciteit verliest. The Red Devils varen op sportief vlak de laatste jaren dan wel niet de meest stabiele en succesvolle koers, maar Manchester United is wel nog steeds één van de populairste clubs ter wereld.

Het stadion moet 100.000 fans herbergen én de toeschouwers van alle comfort voorzien. Al moeten enkele typische kernmerken bewaard blijven. Zo zal ook het nieuwe stadion in de gekende rode baksteen opgetrokken worden, terwijl ook de kenmerkende overkapping terug te zien zal zijn.

Het is de bedoeling om te bouwen op de gronden naast het huidige stadion. Op die manier kan Manchester United tijdens de werken gewoon de thuiswedstrijden afwerken in The Theatre of Dreams.

Wat gaat het nieuwe stadion van Manchester United kosten?

Nog dit: het kostenplaatje voor het nieuwe stadion wordt geraamd op zo'n 2,4 miljard euro. Het nieuwe Old Trafford wordt met 100.000 zitplaatsen meteen het grootste van Engeland. Vandaag is die eer weggelegd voor Wembley met 90.000 zitjes.