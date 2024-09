Antwerp gaat door met Marc Overmars: ondanks schorsing blijft Nederlander langer op de Bosuil

Marc Overmars, de Nederlandse directeur voetbalzaken van Antwerp, heeft zijn contract stilletjes verlengd tot 2027 schrijft GvA. Overmars, die momenteel een schorsing uitzit vanwege grensoverschrijdend gedrag bij Ajax, kan vanaf 16 november 2023 zijn taken hervatten.

Sinds zijn schorsing door de FIFA in januari dit jaar, is Overmars niet meer actief betrokken geweest bij de club en kon hij geen officiële clubverantwoordelijkheden vervullen.

CEO Sven Jaecques van Antwerp bevestigt dat Overmars regelmatig nog langskomt voor informele ontmoetingen, maar tijdens officiële bijeenkomsten met spelers of makelaars moet hij vertrekken, wat voor hem frustrerend is.

Ondanks geruchten over een mogelijke vertrek door de financiële problemen bij RAFC, is Overmars enthousiast om terug te keren. Hij wordt omschreven als een “voetbaldier” die zich volledig inzet voor de club en niet actief op zoek is naar andere aanbiedingen.

Overmars verlengde zijn contract tot 2027 niet als compensatie voor zijn schorsing, maar de overeenkomst werd snel na het kampioensjaar vastgelegd.

Hoewel er toen al aanwijzingen waren voor een mogelijke sanctie, bevestigt de contractverlenging het wederzijdse vertrouwen tussen de club en Overmars.