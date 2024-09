"In geen geval keer ik terug naar Genk!" - Verhuurde speler maakt duidelijk wat hij denkt van toekomst bij Limburgers

Aziz Ouattara heeft een punt te bewijzen tegen zijn ex-club KRC Genk, waar hij naar eigen zeggen nooit een eerlijke kans heeft gekregen. De 23-jarige Ivoriaanse middenvelder, die momenteel wordt uitgeleend aan KV Mechelen, is vastberaden om zaterdag Genk's zegereeks te doorbreken.

"In tegenstelling tot anderen heb ik nooit een eerlijke kans gekregen in Genk", aldus Ouattara in HBvL. Ondanks 48 wedstrijden in twee blessurevrije seizoenen, wist Ouattara nooit een vaste basisplaats te veroveren bij Genk.

Hij vindt dat onterecht: "Ik heb het gevoel dat ik er nooit een eerlijke kans heb gekregen. Op training gaf ik elke dag het beste van mezelf, maar de coach zag dat blijkbaar anders." De breuk kwam er na een blessure in december 2022, waarna hij niet meer terugkeerde in de plannen van Genk.

Dat zijn potentieel wel erkend werd, blijkt uit een quote van Joseph Paintsil in 2023, waarin hij Ouattara als de meest onderschatte speler van Genk noemde. "Hij had daar honderd procent gelijk," reageert Ouattara. "Na oefenwedstrijden tegen buitenlandse clubs heb ik meermaals de vraag gekregen van tegenstanders waarom ik geen vaste titularis was. Als ik dan antwoordde dat ik soms niet eens in de selectie zat, konden ze dat amper geloven."

Hij mocht zelfs niet mee op stage. “Ik ben toen met mijn makelaar gaan aankloppen bij Dimitri De Condé. We hebben duidelijk gemaakt dat ik in een fase van mijn carrière zit waarin ik elke week wil spelen. Ik wilde niet langer wachten. Samen hebben we toen beslist om op zoek te gaan naar een oplossing.”

Die oplossing werd KV Mechelen, waar hij onder Besnik Hasi wel onbetwist titularis is geworden. Hij wordt geleend en moet volgende zomer dus terug naar Genk. “Ik zal open kaart spelen. Ik zie mezelf niet terugkeren naar Genk. In geen geval.”