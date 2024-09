Uitgaande wintertransfer ligt op tafel bij Antwerp: basisspeler aast nog altijd op vertrek

Zeno Van Den Bosch heeft zijn contract bij Antwerp verlengd, waardoor hij nu vastligt tot 2026. De club lichtte proactief zijn optie, wat duidelijk maakt dat hij straks niet gratis mag vertrekken.

Dit geeft Antwerp enige ademruimte in de onderhandelingen, maar er hangt nog steeds onzekerheid in de lucht over zijn toekomst. Hoewel de club Van Den Bosch graag langer aan zich wil binden, lijkt een akkoord over een nieuw contract voorlopig onhaalbaar.

“We hebben zijn optie nú al gelicht, waardoor hij tot 2026 vastligt en het voor iedereen duidelijk is dat zijn contract nog niet afloopt,” verklaart Sven Jaecques, verantwoordelijk voor de transfers.

De club wil echter niet in de situatie komen waarbij de speler transfervrij kan vertrekken. De jonge verdediger zelf heeft zijn zinnen nog altijd gezet op een mogelijke transfer. Volgens Jaecques staat Antwerp open om samen met Van Den Bosch naar een oplossing te werken.

Zijn huidige marktwaarde wordt geschat op 6 miljoen, maar Antwerp zal meer willen. "Als het onmogelijk is om een akkoord te vinden over een nieuw contract, zullen we samen toewerken naar een transfer", geeft hij aan in GvA.

Voorlopig blijft Van Den Bosch dus bij Antwerp, maar de deur naar een vertrek staat nog steeds open. Of het tot een verlenging komt of toch een transfer, zal de komende maanden blijken.