Zeqiri, Eckert Ayensa, Badamosi of Benjdida: Ivan Leko zegt wat zijn ideale aanvallersduo is bij Standard

Ivan Leko heeft nu vier opties om zijn aanval te versterken. De Kroatische trainer heeft al een voorkeur, maar hij weet ook dat hij rekening moet houden met de fysieke toestand van zijn spelers naarmate het seizoen vordert.

Ivan Leko bracht geen groot nieuws tijdens de persconferentie op vrijdag, de dag voor de wedstrijd tegen Westerlo. De spelers die vorige week afwezig waren, zullen dat nog steeds zijn, behalve misschien Nathan Ngoy. "We hopen op Nathan te kunnen rekenen. Het zal nog te vroeg zijn voor David, terwijl Doumbia en Bolingoli nog steeds niet hersteld zijn."

Dennis Eckert Ayensa, die vorige week inviel tijdens de wedstrijd en kort voor zijn coach voor de pers verscheen, zou zijn eerste basisplaats kunnen krijgen bij de Rouches. Dat is althans het plan van Ivan Leko, die ook moet waken over de conditie van zijn spelers.

"Dennis heeft de afgelopen twee weken meegetraind. Hij speelde een goede helft in de laatste wedstrijd, hij is gemotiveerd en heeft laten zien dat hij een goede versterking is. Het is nog moeilijk te zeggen of hij 90 minuten kan spelen, maar hij is klaar."

Zeqiri - Eckert Ayensa als duo

"Het is een goede aanvaller, met echte kwaliteiten als afmaker. Hij is beslissend in de laatste 30 meter, hij is intelligent, begrijpt het spel, zelfs als vierde middenvelder. Hij is iemand die zowel fysiek als mentaal veel geeft. Met Andi zijn het twee aanvallers met veel karakter. Ja, dit is mijn ideale duo."

Een ideaal duo dat dus voor het eerst getest zou kunnen worden tegen de Kemphanen. "Westerlo is een interessant team. Het op één na jongste in de competitie, na ons. Een team met veel intensiteit en energie, en een coach die ik heel goed ken, ook een geweldig persoon. We respecteren onze tegenstander, maar we zullen onze wedstrijd spelen zonder ons daar zorgen over te maken."