"Als ik opstond, dacht ik: nog zoveel dagen te gaan", hoe Toby Alderweireld toeleeft naar de Antwerpse derby

Toby Alderweireld kijkt bijzonder hard uit naar de Antwerpse derby van zondag. Voor de eerste keer in lange tijd nemen Beerschot en Antwerp het tegen elkaar op op het hoogste niveau.

Zondag zijn alle ogen gericht op de Bosuil. Er wordt al lang uitgekeken naar de Antwerpse derby, ook door Toby Alderweireld die maar moeilijk kan verbergen hoeveel zin hij heeft.

"Als ik opstond, dacht ik: nog zoveel dagen te gaan. Dat dus wel. Maar verder ben ik niet nog eens expres alles over de derby gaan volgen en lezen. Dan wordt het een hele hoge berg om te overwinnen. Laat het maar een klein hoopje zijn", vertelde hij bij Gazet van Antwerpen.

Als kapitein en echte Antwerpenaar beseft hij maar al te goed het belang van de wedstrijd voor de fans. Maar doen de andere jongens dat ook, de youngsters of degenen die minder bekend zijn met het Belgische voetbal?

"Ik hoop dat gezonde spanning het haalt van nervositeit. Zulke wedstrijden moet je spelen om er ervaren in te worden. Ik kan als kapitein op voorhand wel goede raad geven, maar je moet het vooral beleven."

De situatie bij beide clubs is enorm verschillend. Antwerp staat momenteel op de vierde plaats in het klassement, terwijl Beerschot alleen laatste staat met slechts één punt. Toch zal het afwachten zijn wat de wedstrijd brengt, een derby is immers steeds een wedstrijd op zichzelf.