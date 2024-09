Mooi gezelschap! Eden Hazard herenigd met een grootheid uit het internationale voetbal

Eden Hazard is zelf al niet de minste. Als hij dan nog in het bijzijn van andere grootheden uit het internationale voetbal vertoeft, is dat mooi gezelschap.

Eden Hazard is donderdag gespot in Madrid. Hij heeft in de hoofdstad van Spanje tijd gespendeerd aan de zijde van enkele andere zeer bekende persoonlijkheden uit het voetbal. De voormalige Rode Duivel was in Madrid om de voorstelling van het EA Sports FC 25-videospel bij te wonen. Hazard en andere grote namen op EA Sports-voorstelling De inwoner van La Louvière werd onder meer vergezeld door Jude Bellingham, Endrick, Zinedine Zidane en Aitana Bonmati. Allemaal namen om u tegen te zeggen! Gezien de locatie van het evenement hoeft het niet te verbazen dat er vooral vedetten met een band met Madrid of in het geval van Bonmati met Barcelona verschenen. Eden Hazard vond het dus ook wel de moeite om hiervoor de verplaatsing te maken. Bewondering van Hazard voor Zidane Hazard zal vooral erg blij geweest zijn om zijn voormalige coach van bij Real Madrid nog eens te ontmoeten. Het is bekend dat hij een grote bewondering heeft voor Zinedine Zidane. Eden Hazard, Aitana Bonmati, Zinedine Zidane, Endrick Felipe en Jude Bellingham schitteren tijdens de presentatie van het EA Sports FC25-spel in Madrid! ?? pic.twitter.com/ftMDQSBQVS — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) 27 september 2024