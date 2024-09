Nog een draw erbij in Challenger Pro League: ook Lommel en Lierse laten na overwinning op te tekenen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Er stonden vanavond nog enkele interessante duels op het menu in de Challenger Pro League. Lommel en Lierse speelden 1-1 gelijk. Zo is deze wedstrijd net als Lokeren-Temse - Deinze op een gelijkspel geëindigd.

Dankzij een overwinning eerder op de avond tegen Beveren had Club NXT zich al bij het kransje clubs met negen punten geschaard. Bij die ploegen ook Lommel en Lierse, maar deze teams moesten dus nog in actie komen in een onderling duel. Het eerste offensief kwam van Lommel. Peersman hield Lierse met een drietal reddingen overeind, de poging van Rosa werd van de lijn gehaald.

Wie zelf de kansen niet afmaakt, moet vrezen voor het deksel op de neus. Met de rust in zicht ging de bal aan de andere kant op de stip wegens handspel van Wouters. Bryan Adinany zette de elfmeter om. In de tweede helft waren er minder kansen, maar even voorbij het uur slaagde de thuisploeg er wel in om langszij te komen.

Salah scoort ... voor Lommel

Salah - goede naam - hing de bordjes in evenwicht na een knappe actie. In de slotfase stelde Kébé Peersman nog een keertje op de proef, maar die had wel een hele goede dag. Zo kunnen beide ploegen een puntje toevoegen aan hun totaal. Lommel en Lierse benen zo Zulte Waregem bij. Essevee heeft wel een match minder gespeeld.

In Lokeren-Temse - Deinze bleef het dus bij een brilscore. Dat kan u ook nog lezen in het verslag van onze reporter ter plaatse. Vooral die ene misser van een thuisspeler in het slot zal bijblijven.

Club NXT is dus de enige ploeg die vandaag de drie punten kon behalen in de challenger Pro League. Zondag staan Seraing - Luik, RSCA Futures - Zulte Waregem en La Louvière-Patro nog op het menu.