Archie Brown bereidt zich voor op emotionele wedstrijd tegen Chelsea: "Berichten stromen binnen"

AA Gent heeft afgelopen weekend met 3-0 overtuigend gewonnen van OH Leuven. De spelers en staf blikken al vooruit op de Europese wedstrijd tegen Chelsea.

Archie Brown kijkt vol verwachting uit naar de mogelijkheid om te spelen in zijn thuisland. Deze wedstrijd biedt hem ook de kans om zijn familie en vrienden de gelegenheid te geven om hem dichtbij huis aan het werk te zien.

Voor hem is het extra speciaal om in Engeland te spelen, waar hij al veel steun van vrienden en familie heeft ontvangen. Hij deelde tegenover Het Nieuwsblad mee dat hij overspoeld werd met berichten van familie en vrienden voor tickets, wat hem extra uiteraard extra motivatie geeft voor de wedstrijd in Londen.

In zijn gedachten is de verdediger al bezig met de kans om oude bekenden tegen te komen tijdens de wedstrijd. Zijn vader is een trouwe Arsenal-fan en zal speciaal naar de wedstrijd komen kijken.

Brown weet dat het essentieel is om met dezelfde mentaliteit het veld op te gaan als tegen OHL, ongeacht de tegenstander. De Engelsman heeft Chelsea al enkele keren zien spelen en is zich bewust van hun kwaliteiten.

KAA Gent speelt donderdag om 21 uur in Stamford Bridge. Zondag wacht de uitwedstrijd naar STVV.