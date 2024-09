Beerschot gaat verschrikkelijk seizoen moeten afwerken: "Dit was absurd"

Is er een wonderdokter in de zaal? In de Antwerpse derby werd - los van het stopzetten van de wedstrijd - nog maar eens duidelijk hoe slecht dit Beerschot wel eigenlijk is. Ze maakten zelfs nooit een kans.

Na de gestaakte Antwerp-Beerschot derby, waarbij Beerschot-fans met vuurwerk op het veld gooiden, was Patrick Goots duidelijk in zijn analyse bij GvA: "Het wordt nog een héél lang seizoen voor Beerschot."

Volgens de voormalige aanvaller is het klasseverschil tussen beide ploegen simpelweg te groot. "Ik heb in het verleden ook wel eens gespeeld met een ploeg die de underdog was, maar dit verschil was absurd. Senne Lammens, de keeper van Antwerp, hoefde zijn tenue niet eens vuil te maken."

Voor de Beerschot-spelers was deze nederlaag een zware klap, aldus Goots. "Dit is voor hen opnieuw een mokerslag. Ik zie niet goed hoe ze hiervan kunnen herstellen. Ze waren op Shinton en Verlinden na op volle sterkte, maar zelfs dat was niet genoeg."

De realiteit is hard voor Beerschot, dat volgens Goots simpelweg niet het niveau heeft om mee te doen in 1A. Goots vreest dat er zonder versterkingen in de winterstop ook geen verbetering in zicht is. "Als ze straks niemand meer bijhalen, dan wordt ook de tweede derby in januari een maat voor niets. Dit Antwerp is gewoon veel te sterk voor dit Beerschot."

Beerschot zit nu in een uitzichtloze situatie en het seizoen lijkt een zware strijd te worden. Zonder serieuze versterkingen dreigt Beerschot, volgens Goots, kansloos te blijven. De wintertransferperiode wordt cruciaal voor hun overlevingskansen in 1A.