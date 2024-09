Frank Raes laat zich uit over mogelijk faillissement van Beerschot

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het gaat niet goed met Beerschot. Sportief draait het vierkant, maar ook de financiën zitten bijlange niet goed.

Eigenlijk was het niet moeilijk om te weten dat Beerschot een vogel voor de kat zou zijn in de Jupiler Pro League. De club wilde eigenlijk niet promoveren en bereidde zich ook totaal niet voor op die stap.

Met alle gevolgen van dien. Financieel staat de club voor enkele heel moeilijke momenten, zo vertelt Frank Raes aan Gazet van Antwerpen.

“Ze moeten al 50.000 euro boete betalen, en dan zou zijn ontslagvergoeding er nog bijkomen…”, verwijst hij naar een nakend afscheid van trainer Dirk Kuyt.

Het valt af te wachten of er een faillissement in de lucht hangt. “Dat weet ik niet”, gaat Raes verder. “Want er is nog altijd een eigenaar.”

Raes vangt heel veel vreemde signalen op. “Ik hoor dat hun eigen oefenvelden niet in orde waren en ze moesten gaan trainen op het veld van Olvac in Edegem. De spelers, waar komen die ook vandaan? Daar zijn ook ‘overschotspelers’ bij.”

Bij heel wat supporters leeft de gedachte dat de club het profvoetbal moet verlaten en een herstart maken in de lagere reeksen.