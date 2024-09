Zoveel uitblinkers in de spits dat we creatief moesten zijn: "Wat een spits voor een ploeg als Dender" en "Om duimen en vingers bij af te likken"

Zoals elke week presenteren we u ons 'Team van de Week'. En afgelopen weekend waren het vooral de spitsen die de aandacht opeisten. In die mate dat we moesten wringen om ze allemaal erin te krijgen.

Doel

In doel was het kiezen tussen twee doelmannen uit dezelfde match. Mohamed Koné hield Club Brugge dan wel op een gelijkspel, maar toch gaan we voor Simon Mignolet. Zijn redding op de poging van Dabbagh gaf de doorslag. Een redding van wereldklasse!

Verdediging

Vuskovic was de heerser in de verdediging bij Westerlo tegen Standard. Watanabe was dat voor Gent tegen OH Leuven. En Christiaan Ravych is al een heel seizoen de enige verdediger op niveau bij Cercle Brugge. Een driemansverdediging die moeilijk te passeren zou zijn.

Middenveld

Rob Schoofs en KV Mechelen hadden beter verdiend tegen Genk, maar de middenvelder speelde wel weer een enorm goeie match. Voor hem posteren we uiteraard Tjaronn Chery. Die zijn twee goals in de derby tegen Beerschot waren om duimen en vingers bij af te likken. Charles Vanhoutte was dan weer zijn eenvoudige zelve, maar de lijm die heel Union bij elkaar houdt.

We hadden het ook al aangekondigd: te veel spitsen die echt goed waren. Daarom posteren we Franjo Ivanovic achter de drie voorste mannen. Hij speelde een fantastische match voor Union en scoorde ook. Daar gaan ze in het Dudenpark nog plezier aan beleven.

Aanval

We zijn een beetje creatief geweest. Het zijn eigenlijk drie centrumspitsen, maar Oh - goed voor twee goals als invaller en tevens de winnende treffer - kan evengoed vanop de flank komen. ook Matija Frigan scoorde twee keer voor de winst tegen Standard en speelt dan maar op de andere kant.

In het centrum kiezen we voor Aurélien Scheidler. De Fransman was tot zaterdag een grote onbekende voor het Belgische publiek, maar hij gaf meteen zijn visitekaartje af met een prachtige goal. Als Colin Coosemans er niet was geweest had hij ook nog een prachtige kopbalgoal achter zijn naam staan. Maar wat een spits voor een ploeg als Dender!