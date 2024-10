🎥 Einde van de tunnel in zicht voor Januzaj? Ex-rode Duivel pakt uit met heerlijke actie

Adnan Januzaj werd naar voren geschoven als een toptalent, maar zijn carrière liep totaal anders dan hij verwacht had. De ex-Rode Duivel trekt van de ene naar de andere club in de hoop dat zijn carrière weer aanslaat.

Januzaj ligt nog tot juni volgend jaar onder contract bij Sevilla, maar dit seizoen wordt hij uitgeleend aan Las Palmas. Daar stond hij voor het eerst in deze jaargang van de competitie in het basiselftal.

Onze landgenoot liet van zich spreken met een heerlijke assist bij het enige doelpunt van zijn ploeg. De beelden daarvan kan je in het filmpje hieronder bekijken.

Ondanks de nederlaag mag Januzaj blij zijn met zijn prestatie, al was het wel de eerste keer dat hij dit kalenderjaar betrokken was bij een doelpunt van zijn team.

Zijn laatste beslissende actie was een assist eind vorig jaar. Toen speelde hij, op 6 december 2023, met Sevilla tegen derdeklasser Astorga.

What a finish from Fabio Silva (22) who scores his first La Liga goal for Las Palmas to tie the game up at 1-1 away from home against Villarreal. ⚽🇵🇹



Fantastic trivela pass in behind from Adnan Januzaj (29) to get the assist. 🪄🇧🇪 pic.twitter.com/DGgpWO0Ujg