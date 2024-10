Thibo Somers lange tijd aan de kant? Cercle Brugge beseft hoe belangrijk hij is

Cercle Brugge brandt hoopt dat de blessure van hun kapitein Thibo Somers meevalt. Want in de tweede helft was duidelijk hoe hard de Vereniging hem miste.

In de tweede helft kwam Cercle Brugge niet meer echt in het spel voor tegen STVV. De gelijkmaker van Zahiroleslam in het begin van de tweede helft werd nog afgekeurd, maar in de slotfase scoorde STVV toch nog.

Het verschil met de eerste helft was groot, toen Cercle nog kon rekenen op Thibo Somers. De kapitein van Cercle is vaak dé aanjager voor de pressing van Cercle, waardoor hij de hele ploeg meetrekt om dat ook te doen.

Somers belangrijk voor Cercle Brugge

Dat verschil zag ook Hannes Van Der Bruggen. "Thibo Somers is voor ons team van bijzonder grote waarde. We zijn er onvoldoende in geslaagd om STVV op te vangen in de tweede helft en dat had ook te maken met de afwezigheid van Thibo."

Ook coach Miron Muslic weet hoe belangrijk Somers is voor zijn ploeg. "Hij is onze leider in de pressing." Maar Muslic vreesde ook dat Somers bijna zeker de wedstrijd van donderdag tegen Sankt Gallen mist.

De vrees is echter dat Somers langere tijd afwezig zal zijn bij Cercle, dat een moeilijk programma heeft. In de Belgische competitie speelt Cercle in oktober tegen Antwerp (uit), Dender, (thuis) en Union (uit).