Zeno Debast zegt wat hij denkt van uithaal van De Bruyne na match tegen Frankrijk

Volgende week staat een nieuwe interlandbreak op de agenda. Het is uitkijken of Kevin De Bruyne present zal zijn.

Kevin De Bruyne reageerde na de wedstrijd in de Nations League furieus over de ingesteldheid en het spelniveau van bepaalde Rode Duivels. Eerder had hij tijdens de rust blijkbaar ook al zijn zegje gedaan in de kleedkamer.

“Kevin heeft binnen de groep gezegd wat hij moest zeggen”, vindt Zeno Debast in Het Nieuwsblad. “Hij heeft een speech gegeven in de kleedkamer en wat daar gezegd is, blijft binnen de groep. Dat zal het team wel sterker maken. Een leider die spreekt.”

Debast zag het interview met Gilles De Bilde niet. “Ik heb alleen maar gehoord wat hij tijdens de rust zei. Dat is ook het enige wat voor mij telt. Wat wij allemaal face to face tegen elkaar zeggen.”

Als hij op de woorden van De Bruyne tegen De Bilde gewezen wordt, reageert Debast opvallend mild. “Ik zie het als iets positiefs. Je moet ook aan 200 procent presteren om van Frankrijk te kunnen winnen. Dat die 200 procent niet aanwezig was die dag, daar heeft hij misschien wel gelijk in.”

Niet elke sterkhouder bij de Rode Duivels zou op een dergelijke manier reageren. “Iedereen heeft zijn manier van communiceren met de buitenwereld. Misschien zou Romelu het op een andere manier doen. Ik zou het niet weten”, besluit Debast.