Christos Tzolis ziet waar het bij Club Brugge deze keer beter moet tegen Sturm Graz

Club Brugge neemt het woensdagavond op tegen Sturm Graz in zijn tweede Champions League-wedstrijd van het seizoen. Christos Tzolis blikte al even vooruit.

Christos Tzolis kwam deze zomer voor 6,5 miljoen euro over van Fortuna Düsseldorf. Ondertussen speelde hij al elf wedstrijden in het shirt van Club Brugge. Hij begint steeds meer vertrouwd te geraken met alles.

"Ik voel me goed in het systeem, al zal het nog even duren voor jullie de beste Christos zullen zien. Dat is nu nog niet het geval. Niet alleen was de ploeg nieuw voor mij, maar ook de competitie", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

De winger kon in elf wedstrijden drie keer scoren en één assist geven. Dit hadden er ook gerust meer kunnen zijn, maar Tzolis heeft er vertrouwen in dat dit snel zal beteren.

"De goals zullen wel komen. De ploeg vertrouwt mij, en anderzijds wil ik hen ook helpen. Het is niet iets waar ik mij zorgen over maakt."

Woensdag volgt de tweede wedstrijd uit de CL-campagne van blauw-zwart. De eerste werd met 0-3 verloren van Borussia Dortmund, al was Club Brugge daar wel 75 minuten de betere ploeg. Tzolis weet wat er deze keer beter moet tegen Sturm Graz.

"Tegen Dortmund hebben we een heel hoog niveau gehaald, maar slaagden we er niet in te scoren. Dat terwijl we meer verdienden. Nu moeten we klinischer zijn", besluit hij.