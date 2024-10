Hans Vanaken is Bart Verhaghe enorm dankbaar: "Ik weet niet hoe hij het gefixt heeft"

Lionel Messi of Cristiano Ronaldo? Een moeilijke vraag, maar Hans Vanaken hoeft niet lang over zijn antwoord na te denken.

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo worden gezien als de twee beste voetballers van hun tijd. Hans Vanaken hoeft niet lang na te denken als hij moet kiezen tussen de twee.

"Er wordt veel gesproken over wie de beste is: Lionel Messi of Cristiano Ronaldo. Voor mij is er maar één antwoord: Messi", begint hij bij Het Laatste Nieuws. "Ik kan úren naar beelden van hem kijken."

"Messi is zo speciaal. Dat merk je nog meer wanneer je tegenover hem op een veld staat. De balbehandeling, de dingen die hij ziet en niemand anders. Ik kan daarvan genieten, ja, ook tijdens de match."

De middenvelder van Club Brugge verzamelt al een hele tijd truitjes. Zo is hij ook trotste eigenaar van eentje van Lionel Messi. Makkelijk om te verkrijgen was het niet, maar Bart Verhaeghe kon na een Champions League-wedstrijd op PSG een handje helpen.

"Ik vroeg: ‘Voorzitter, kan je me een plezier doen?’ Drie minuten later stond hij er al terug. Met het shirt van Messi. Ik weet niet hoe hij het gefixt heeft - misschien dankzij zijn connecties met het bestuur van PSG - maar ik apprecieer het enorm dat hij die moeite voor mij heeft gedaan."