KRC Genk-coach Thorsten Fink spreekt al klare taal over de titelstrijd: "Dat is de ploeg die eigenlijk kampioen moet worden"

KRC Genk begon enorm goed aan het seizoen. De trein lijkt vertrokken en coach Thorsten Fink ziet dat zijn club een titelkandidaat kan zijn, al legt hij de druk wel bij de concurrentie.

Thorsten Fink levert geweldig werk bij KRC Genk. De Limburgers staat met 22 punten nog steeds comfortabel alleen op kop van het klassement. Antwerp en KAA Gent, die op een gedeelde tweede plaats staan, tellen 16 punten.

Deze seizoensstart zal ongetwijfeld een boost geven in de groep. Coach Thorsten Fink ziet dat dit Genk kan meestrijden voor de titel op het einde van het seizoen.

"We hebben de kwaliteit om een rol te spelen, maar er is ook goede concurrentie", begint hij bij Sportweekend van de VRT. "Voor ons het kampioenschap geen verplichting."

"Op dit moment lukt alles en gaat het goed. En dat willen we voortzetten. En dan zullen we een van de topkandidaten zijn voor de titel. Voor het seizoen was dat niet het plan. We hebben voor 87 miljoen euro aan spelers verkocht. Daarom kan je niet zeggen dat we weer voor de titel zullen spelen."

Hij weet ook goed genoeg wie de grootste concurrenten zijn voor de titel en legt de druk al duidelijk bij hen. "Als je kijkt naar Club Brugge dat ook in de Champions League spelt en een groter budget heeft, dat is de ploeg die eigenlijk kampioen moet worden. Anderlecht ook. We zijn zeker een ploeg die een concurrent kan zijn. Toch zeker op basis van onze seizoensstart", besluit Fink.