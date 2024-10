Union SG-doelman Anthony Moris doet opvallende onthulling: "Ik heb dat zelfs overwogen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union SG en Anthony Moris hebben geen gemakkelijk seizoenseinde meegemaakt enkele maanden geleden. Als kapitein twijfelde de doelman van RUSG zelfs om zijn aanvoerdersband af te geven.

Vorig seizoen greep Union Saint-Gilloise voor de derde keer op rij naast de titel. Dit keer was het Club Brugge dat iedereen te snel af was in de laatste wedstrijden.

De Unionisten begonnen nochtans opnieuw als koploper aan de Champions Play-Offs, met een voorsprong van drie punten op Anderlecht. Maar in de laatste tien wedstrijden ging het mis voor RUSG.

Van de spelers die tijdens de reguliere competitie sterkhouders waren, was bijna niemand meer op niveau tijdens de Play-Offs. Zelfs Anthony Moris, die toen een van de beste doelmannen van het kampioenschap was.

Anthony Moris overwoog om zijn aanvoerdersband bij Union af te geven

De doelman kende een moeilijk einde van het seizoen waarin hij meerdere kostbare fouten maakte. In een recent interview met DAZN, dat de aanvoerders van de Pro League langsgaat, keek Anthony Moris terug op het einde van de Play-Offs en gaf toe zelfs te hebben overwogen om zijn band af te geven gezien de situatie.

"Vorig jaar, tijdens de Play-Offs, durf ik te zeggen dat ik heb gedacht om de band af te staan. De media-aandacht, je bent constant in het nieuws... Ik heb het de club zelfs gevraagd, om minder interviews na de wedstrijden te doen en me meer te kunnen focussen op mijn taak om goed te zijn in mijn doel."