Anderlecht is al serieus gewaarschuwd voor de Clasico tegen Standard: "Het zal een zotte match worden"

Standard zal zondag zonder supporters naar Anderlecht trekken. Andi Zeqiri blikte al even vooruit op de wedstrijd.

Een van de gevolgen van de ongeregeldheden van vorig seizoen tijdens de Clasico: geen bezoekende supporters toegelaten nu. Dit zal het geval zijn aanstaande zondag voor de Standard-fans, maar ook voor de Anderlecht-fans later op het seizoen.

Andi Zeqiri vindt het een jammere zaak, maar is vastberaden om Anderlecht een loer te draaien: "Ik hou van dit soort wedstrijden. Het zal een zotte match worden. Het is belangrijk voor ons maar ook voor de supporters. We kijken er naar uit om deze grote wedstrijden te spelen".

De eerste Clasico van Zeqiri

Geen uitfans? Er zal extra moeite nodig zijn om te winnen van de rivaal. "We zijn ons ervan bewust dat onze supporters er niet zullen zijn. We zullen alles moeten geven maar we dragen ze in ons hart. Zelfs als ze er niet zijn, zullen we er alles aan doen om de wedstrijd te winnen".

De Zwitser kijkt er in ieder geval naar uit om de sfeer op Sclessin weer te ervaren: "De supporters zijn geweldig. Mijn eerste thuiswedstrijd tegen Union was ongelooflijk."

Het blijft afwachten hoe het team het zondag zal doen. Afgelopen weekend leek het met een veel ambitieuzer spelplan te verschijnen, maar werd meteen gestraft tegen Westerlo. Laat Standard het balbezit over aan Anderlecht om zijn defensieve fundamenten terug te vinden?