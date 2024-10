Goed nieuws voor Beerschot met oog op wedstrijd tegen Westerlo

Beerschot neemt het vrijdag op tegen KVC Westerlo in 't Kuipje. De Antwerpse club kreeg goed nieuws te horen voor de wedstrijd.

Beerschot kan zich op sportief vlak moeilijk in een slechtere situatie bevinden. Na negen speeldagen telt de club slechts één punt waardoor het alleen laatste staat in de Jupiler Pro League.

Afgelopen weekend werd de Antwerpse derby verloren. De wedstrijd werd gestaakt in minuut 75 nadat Beerschot-fans vuurpijlen op het veld bleven gooien bij een 4-0 stand.

Later gaf Beerschot nog forfait waardoor er uiteindelijk een 5-0 forfaitnederlaag volgde. Vrijdag krijgen de Kielse Ratten een nieuwe kans om punten te pakken tegen KVC Westerlo.

Daags voor de wedstrijd kwam de club met goed nieuws. Fayed Omar, die deze zomer werd gehuurd van Fenervahçe, kan eindelijk opgenomen worden in de selectie.

'Onze club heeft enkele weken moeten wachten tot de visum-problemen van Omar Fayed opgelost waren. Dit was zowel voor de speler als onze club een vervelende situatie. Het probleem is nu van de baan en we zijn dan ook blij dat hij vanaf nu beschikbaar is om opgenomen te worden in de selectie', klinkt het bij de club.