KAA Gent voor tienduizenden fans op Chelsea? Max Dean speelde er al eens voor ... 437 toeschouwers, Fadiga toont ambitie

KAA Gent begint deze week aan de 'League Phase' van haar Europees avontuur in de Conference League. En de spelers kijken daar uiteraard ook enorm naar uit.

"We geloofden erin dat we konden winnen van OH Leuven. We wilden het meer en dat gaf misschien wel de doorslag. Dat willen we ook meenemen naar de match tegen Chelsea", aldus Mathias Delorge zondagavond in de Planet Group Arena.

Geen makkelijke wedstrijd

"Het zal geen makkelijke wedstrijd worden, maar we kijken er enorm naar uit. Het is fijn om er met een overwinning heen te gaan", is de middenvelder klaar voor de strijd tegen de Londenaars.

"Sommigen zeggen dat het onmogelijk is om daar iets te rapen", pikte Noah Fadiga in. "Maar in voetbal is niets onmogelijk. Makkelijk wordt het natuurlijk niet, want Chelsea heeft veel kwaliteit. Het is een stevig ploegje", kon er een lachje af.

Heel sterke ploeg

Voor Max Dean wordt het dan weer een terugkeer naar zijn Engeland. Hij speelde al eens op Stamford Bridge, in maart 2022 met de U21 van Leeds. Toen zaten er volgens Transfermarkt ... 437 toeschouwers in het stadion.

"Nu zal het iets helemaal anders zijn met een vol stadion. Er komen best wel wat mensen kijken naar mij vanuit Engeland. Er zullen er met de trein komen vanuit Liverpool, er komt ook familie kijken. Het wordt iets om naar uit te kijken, al is Chelsea natuurlijk wel héél erg goed."