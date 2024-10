Opnieuw in de plannen van Pocognoli, wil deze Union-speler dit seizoen doorbreken: "Ik voel het vertrouwen"

Union Saint-Gilloise speelt donderdag in de Europa League tegen de Noorse ploeg Bodo/Glimt. Een team dat Mathias Rasmussen goed kent en waartegen hij hoopt uit te blinken.

Union SG moest zich afgelopen zondag geruststellen tegen KV Kortrijk, en dat is gelukt. De Unionisten wonnen zeer verdiend met 3-0.

Deze wedstrijd was een gelegenheid voor Franjo Ivanovic om een uitstekende prestatie te leveren, maar ook voor Mathias Rasmussen. De Noorse middenvelder toonde zich zeer sterk in de duels, maar ook aanvallend, met enkele uitbraken.

Donderdag tegen Bodo/Glimt, hoopt de 26-jarige Noorse speler zijn goede vorm voort te zetten en zich te vestigen als een vaste waarde in het systeem van Sébastien Pocognoli.

Een zekere vooruitgang

Mathias Rasmussen kwam in de zomer van 2023 bij Union, nadat de club een zeer goed seizoen had gedraaid en opnieuw dicht bij de titel was gekomen.

Overgekomen van Brann in de grootste anonimiteit, werd Rasmussen gezien als een van de spelers die het vertrek van Teddy Teuma, de voormalige captain van de Unionisten, kon opvangen.

Vorig seizoen, onder Alexander Blessin, speelde Rasmussen geleidelijk aan een belangrijke rol. Hij speelde in totaal 53 wedstrijden in alle competities, waarbij hij 5 doelpunten maakte en 5 assists gaf. Hij was beslissend in de Conference League, tegen Eintracht Frankfurt en Fenerbahçe.

Het seizoen van Mathias Rasmussen?

Dit seizoen heeft Union veel wijzigingen ondergaan in de selectie en Rasmussen wordt dan gezien als een stabiliserende factor. Toch heeft Pocognoli hem slechts 3 keer als basisspeler opgesteld in de competitie.

Tijdens de persconferentie op donderdag sprak Rasmussen over zijn huidige vorm en zijn intenties voor de rest van het seizoen. "Mijn recente basisplaatsen? Het geeft me vertrouwen en houdt me in het ritme."

"Ik weet dat ik me nog kan verbeteren en zal proberen om dat dit seizoen te doen. Met mijn teamgenoten naast me, kennen we nu onze sterke punten."

De Noor wil beslissend zijn, maar niet alleen dat. "Natuurlijk is het een goed gevoel om te scoren en assists te geven. Maar ik denk dat dingen goed doen, in duels bijvoorbeeld, en dan het team helpen, het belangrijkste is."