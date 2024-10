Het einde van een tijdperk: grote verandering op komst bij KV Mechelen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het einde van een tijdperk bij KV Mechelen. De wegen van Malinwa en AFAS Software scheiden na dit seizoen. Na een samenwerking van 10 jaar moet KVM op zoek naar een nieuwe stadion- en shirtsponsor.

KV Mechelen en AFAS Software zullen hun samenwerking na 10 jaar stopzetten. Dat maakte de club op vrijdag zelf bekend. Tot aan het einde van dit seizoen zal er nog wel niets veranderen.

'Het partnercontract tussen AFAS en KV Mechelen loopt nog tot het einde van het huidige seizoen 2024-2025. Tot dan zal het stadion nog steeds het vertrouwde ‘AFAS Stadion’ zijn, en blijft het logo van AFAS blinken op onze shirts', klinkt het op de clubwebsite.

Dat wil dus zeggen dat de club nu op zoek moet gaan naar een nieuwe stadion- en shirtsponsor. De zoektocht naar een nieuwe hoofdpartner zal ingezet worden.

"Doel is om waardige vervangers te vinden voor de commerciële ruimte die zal vrijkomen. Samen met de nieuwe partners zijn we vastberaden een nieuw succesverhaal te schrijven, zoals het verhaal van AFAS Software en KV Mechelen er één was", vertled CEO Frank Lagast nog.