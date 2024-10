Julien Duranville krijgt enorm slecht nieuws te horen bij Borussia Dortmund

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Julien Duranville wil dit seizoen een stap vooruit zetten en belangrijk worden voor Borussia Dortmund. Helaas heeft de jonge Rode Duivel nu al heel wat blessureleed.

Gepresenteerd als een van de grootste talenten ooit voortgekomen uit de jeugdopleiding van RSC Anderlecht, heeft Julien Duranville moeite om door te breken bij Borussia Dortmund.

De reden? Voortdurende blessureproblemen die zijn vooruitgang aanzienlijk belemmeren. Dit seizoen leek eindelijk het juiste moment te zijn om een stap vooruit te zetten.

Dortmund-coach Nuri Sahin had zelfs uitgelegd dat hij wilde dat de 18-jarige Belg belangrijk zou worden voor het team. Sinds het begin van het seizoen heeft Duranville 3 wedstrijden gespeeld bij zijn club (97 minuten) en een doelpunt gescoord.

Helaas voor de voormalige Anderlecht-speler slaat het noodlot toe op het slechtst mogelijke moment. Nuri Sahin heeft tijdens een persconferentie uitgelegd dat Duranville geblesseerd is en niet zal spelen tot na de volgende interlandbreak. Hij is logischerwijs dan ook afwezig in de selectie van de Rode Duivels voor de Nations League-wedstrijden.