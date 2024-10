Luc Nilis hekelt transferpolitiek van KRC Genk: "Begrijp ik nog altijd niet"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Luc Nilis is bij Patro Eisden aan de slag als spitsentrainer. Hij schrok van wat hij daar allemaal te zien kreeg.

Patro Eisden zet dit seizoen extra in op zijn aanvallende compartiment. Luc Nilis is er spitsentrainer en dat zorgt voor straffe cijfers.

In zeven wedstrijden werd ondertussen maar liefst 17 keer gescoord. Dat zal hoe dan ook de verdienste zijn van Nilis, maar hij blijft zeer bescheiden.

“Ik moet Stijn Stijnen bedanken. Hij geeft me de vrijheid om qua oefenstof en tijd een paar keer in de week individueel met die jongens te werken”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De ploeg trok deze zomer de nodige aanvallers aan. “Kiki (Vanrafelghem, red.) begon enorm sterk met vijf goals. Als hij zo blijft evolueren, wacht hem een mooie toekomst.”

Er kwam ook versterking uit Limburg. Iets wat Nilis eigenlijk niet begrijpt. “Dat Adnane (Abid, red.) uit Genk moest vertrekken, begrijp ik nog altijd niet. Een enorm talent.”