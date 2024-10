Reactie 🎥 Romelu Lukaku leidt de feestelijkheden in Anderlecht: maar zoontje Romeo steelt de show

De spelers van Anderlecht werden luid toegejuicht, maar dat was niets in vergelijking met de ontvangst die Romelu Lukaku kreeg. De topspits - jeugdproduct van Anderlecht - werd al tijdens de match bejubeld, maar erna was het nog meer.

Lukaku stond na het laatste fluitsignaal gemoedelijk met Zeno Debast, Thorgan Hazard en Jan Vertonghen te babbelen toen de harde kern weer zijn naam begon te scanderen. Hazard en Vertonghen duwden hem het veld op, vergezeld van zijn twee zoontjes, Romeo en Jordan. De spelers van Anderlecht waren niet voor de Ultras blijven staan gezien die hun actie voor de match waarbij ze de eerste 12 minuten boycotten. Lukaku ging er wel mee vieren en kreeg iedereen in het stadion op de banken. Toen zoontje Romeo met de bal naar doel dribbelde, werd het zelfs even een gekkenhuis. Romeo speelt ook bij de jeugd van paars-wit en Lukaku heeft altijd beloofd dat hij nog gaat terugkeren als speler. Daarna was het de beurt aan Thorgan om met twee van zijn dochters met de harde kernen te gaan vieren. Ook zij kregen de handen op elkaar. Het was dus een feestnamiddag in het Lotto Park, al was het nu ook niet meteen de beste partij. Maar winst in een Clasico is natuurlijk het belangrijkste. En dat deden ze overtuigend. 💟 | Zo vader, zo zoon. 🤫🫡 #ANDSTA pic.twitter.com/n2gHep0dti — DAZN België (@DAZN_BENL) October 6, 2024