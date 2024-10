Dender-coach Euvrard benoemt werkpunt na deugddoende driepunter tegen Charleroi

Dender heeft na een 1 op 9 nog eens gewonnen. Tegen Charleroi werd het 1-0, al besefte trainer Vincent Euvrard dat zijn ploeg niet de beste was op het veld.

Na een kwartier kwam Dender op voorsprong tegen Charleroi, een vrije trap van Hens vloog tegen de lat, maar ging via het hoofd van Charleroi-doelman Koné wel binnen. Daarna was Dender niet meer echt gevaarlijk.

"Na de vrije trap zijn we vergeten te voetballen", zei trainer Vincent Euvrard bij Sporza. "Charleroi heeft ons achteruitgedrukt, maar wij hebben wel heel goed verdedigd."

Dender mocht ook doelman Verrips dankbaar zijn, die enkele goede reddingen deed. De Nederlandse doelman hield de nul, dat was alweer van de openingsspeeldag geleden.

Dender toonde te weinig voor Euvrard

De coach van Dender besefte dat zijn ploeg de 1-0 voorsprong moest vasthouden om punten te pakken tegen Charleroi. "Ik voelde wel dat we de wedstrijd niet meer zouden winnen als het 1-1 werd."

"We speelden puur op die 1-0 door zo te verdedigen, dat moeten we in de toekomst proberen te vermijden." Het leverde Dender wel de drie punten op, waardoor het voorlopig vijfde is in de stand.