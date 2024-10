Hoe ziet de toekomst eruit voor Antwerp-verdediger Zeno Van Den Bosch? "Ik heb er met veel mensen over gesproken"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Antwerp zag afgelopen zomer heel wat spelers vertrekken, al werden er meer vertrekkers verwacht. Zo besloot Zeno Van Den Bosch bijvoorbeeld om te blijven. Van die keuze heeft hij zeker geen spijt.

Zeno Van Den Bosch werkte zich afgelopen seizoen op tot een vaste basisspeler bij Antwerp. Ook dit seizoen is hij erg goed bezig.

De centrale verdediger mocht al iedere competitiewedstrijd starten en kan zich week op week bewijzen. Maar de 21-jarige speler kon ook al in het buitenland aan de slag.

Uiteindelijk besloot hij om te blijven, een keuze waar hij zeker geen spijt van heeft. "Weet je: het is niet omdat ik niet vertrok, dat ik hier niet graag ben of absoluut weg wil. Integendeel. Ik heb mijn vrienden hier, mijn ouders. Het is zeker geen straf om bij Antwerp te blijven. Dus…"

"Goede vraag. Ik heb daar nog niet over nagedacht. Ik had iets van: ‘Als ik vertrek, zie ik wel hoe het loopt’. Je kan op voorhand wel denken dat je klaar bent. Maar dan kom je bij die nieuwe club en speel je niet. Vertrekken is áltijd een gok", gaat hij verder.

De verdediger kon aan heel wat ervaren figuren raad vragen. "Ik heb er met veel mensen over gesproken. Toby, Van Bommel, Gill Swerts, Ritchie, Arthur Vermeeren, mijn ouders… Ze zeiden quasi allemaal: ‘volg je gevoel’. Het totaalplaatje zal moeten kloppen, mocht ik een transfer maken", besluit hij.