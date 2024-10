Opmerkelijke moment tijdens Clasico tussen Anderlecht en Standard: stadionomroeper neemt tijdens de match de tijd om wel heel speciale gast te verwelkomen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zondagnamiddag staat de eerste Belgische Clasico van het seizoen op het programma. Tijdens de wedstrijd verwelkomde de stadionomroeper een zeer speciale gast.

De Belgische Clasico zorgt vaak voor spektakel. Dat lijkt ook deze keer niet anders te zijn. 'Mauves Army', de sfeergroep van Anderlecht, kwam pas na 12 minuten het stadion binnen.

Toen ze er uiteindelijk waren, werden ze door heel het stadion uitgejouwd. Opvallend, aangezien er enkel paars-witte fans zitten. Bezoekende supporters zijn dit seizoen niet welkom bij wedstrijden tussen Standard en Anderlecht.

Even later volgde nog een opmerkelijk moment. Na ongeveer een kwartier spelen nam de stadionomroeper tijdens de wedstrijd even het woord.

Hij verwelkomde Romelu Lukaku, die aanwezig is in het Lotto Park. De spits werd met een warm applaus ontvangen door de Anderlecht-supporters.

Op vrijdag was Lukaku nog de grote man bij Napoli. Zijn club won toen met 3-1 van Como in de Serie A terwijl Lukaku zelf goed was voor een doelpunt en een assist.