Rik De Mil niet blij met arbitrage en ziet discutabele beslissing de match doen keren

Charleroi verloor met 1-0 van Dender. Rik De Mil gaf zijn reactie na de wedstrijd en was niet blij met één scheidsrechterlijke beslissing die volgens hem wedstrijdbepalend was.

Door een overtreding te begaan op Fabio Ferraro net buiten het Charleroi-strafschopgebied na tien minuten spelen, bracht Jeremy Petris Charleroi in de problemen. Uit de daaropvolgende vrije trap wist Lennard Hens Mohamed Koné te verslaan voor wat het enige doelpunt van de wedstrijd zou zijn.

Alsof dat nog niet genoeg was voor de Carolos, toonde de scheidsrechter ook nog een gele kaart aan Petris. Hierdoor zal hij de volgende wedstrijd na de internationale pauze missen... tegen Standard.

De actie verveelt Rik De Mil: "Voor mij verdiende hij geen gele kaart. Hij raakte eerst de bal en zag de speler niet aankomen", verklaarde hij aan Sporza. Hoewel de actie inderdaad meer onhandig dan opzettelijk is, getuigen de noppenafdrukken van Petris op de ribben van Ferraro toch van enige gevaarlijkheid.

Het einde van een reeks

Voor de rest heeft de coach van de Zebra's niet veel aan te merken op zijn spelers, behalve dat ze hun dominantie niet hebben weten te benutten: "Na dit doelpunt hebben we er alles aan gedaan. We hadden 70% balbezit, we speelden zeer aanvallend in de tweede helft, terwijl Dender na het doelpunt geen kansen meer kreeg."

In een zeer competitieve rangschikking mist Charleroi de kans om voorlopig de tweede plaats te grijpen. De eerste nederlaag sinds 31 augustus (in Mechelen) zorgt ervoor dat de Carolos worden ingehaald door Dender.