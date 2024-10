Kompany krijgt al etiket van kamikaze-voetbal opgeplakt... Vedette en bestuur geven er hun mening over

Vincent Kompany laat Bayern München met veel risico spelen door een extreem hoge verdedigingslijn te hanteren, wat vaak leidt tot openingen in de rug van de verdediging.

Hoewel Bayern nog steeds bovenaan de Bundesliga staat en indrukwekkende aanvallende statistieken kan voorleggen, krijgt de ploeg regelmatig tegendoelpunten door deze risicovolle aanpak. In zes competitiewedstrijden scoorde Bayern maar liefst 20 keer, maar het team kreeg ook meerdere keren problemen met snelle aanvallen van tegenstanders die profiteren van de ruimte achter de verdediging.

Kompany’s speelstijl is gebaseerd op dominantie en hoog druk zetten, waarbij doelman Manuel Neuer soms zelfs bijna op de middenlijn acteert als eerste spelverdeler. Deze strategie legt veel druk op de centrale verdedigers, Dayot Upamecano en Kim Min-jae, die kwetsbaar zijn wanneer een snelle tegenstander de diepte in duikt. Ondanks de risico’s blijft Kompany vasthouden aan deze speelstijl, zolang Bayern meer scoort dan de tegenstander en daarmee resultaten boekt.

Echter, de laatste drie wedstrijden lieten zien dat deze aanpak niet altijd succesvol is. Bayern verloor punten tegen Bayer Leverkusen, Aston Villa en Eintracht Frankfurt. In de match tegen Frankfurt kon Bayern de wedstrijd niet beslissen met een 2-4 voorsprong, waarna de tegenstander in blessuretijd alsnog gelijkmaakte. De kamikaze-aanpak van Kompany is hierdoor onderwerp van discussie in Duitsland geworden.

Ondanks de kritiek blijven spelers zoals Thomas Müller achter de speelstijl van Kompany staan. Na de wedstrijd tegen Aston Villa verdedigde Müller het risicovolle voetbal en benadrukte dat het team zich comfortabel voelt bij deze aanpak. “Wij voelen ons comfortabel bij de manier van spelen. Voorlopig zijn er geen vraagtekens. Enkel maar uitroeptekens", stelde Müller. Hij voegde toe dat ondanks de drie wedstrijden zonder overwinning, de speelstijl goed is en het team vertrouwen blijft houden in Kompany’s visie.

Ook de clubleiding van Bayern is tevreden met het werk van Kompany. CEO en sportief directeur benadrukken dat de speelstijl van Bayern aantrekkelijk is en dat ze bereid zijn de incidentele individuele fouten en vermijdbare tegendoelpunten te accepteren. Voor hen hoeft het niet pragmatischer, en ze blijven Kompany steunen in zijn offensieve benadering.