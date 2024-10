Is het seizoen van Jérémy Doku nu echt begonnen? "Ik voel me steeds beter worden"

Manchester City heeft zaterdag met 3-2 gewonnen van Fulham. Jérémy Doku scoorde een prachtig doelpunt, zijn eerste in de Premier League dit seizoen.

Het seizoen van Jérémy Doku bij Manchester City begint stilaan op gang te komen. De jonge Belg, die eind september al scoorde tegen Watford in de Carabao Cup, maakte dit weekend zijn eerste van het nieuwe seizoen in de Premier League

Na enkele keren op de bank te hebben gezeten, soms als invaller aan het einde van de wedstrijd, soms zelfs zonder te spelen, lijkt Doku nu zijn ritme te vinden en zich beter te voelen.

Tegen Fulham viel Doku in en scoorde een prachtig doelpunt. Dit zal hem vertrouwen geven voor de toekomst om te proberen nog meer speeltijd te krijgen.

De Rode Duivel reageerde na de wedstrijd op de Engelse televisie. "Ik zag ruimte en deed wat ik kon. Ik raakte de bal goed", zei hij.

"Natuurlijk wil ik een beter seizoen hebben dan vorig jaar. Ik ben blij met mijn prestatie, ik heb beter gespeeld in de afgelopen wedstrijden. Ik was niet op mijn best aan het begin van het seizoen. Ik voel me steeds beter worden. Ik weet dat de statistieken zullen komen", besluit de Rode Duivel.