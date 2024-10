Leandro Trossard praat voor het eerst over zijn niet-selectie: "Ik had het niet verwacht"

Leandro Trossard werd vorige interlandperiode niet opgeroepen door Domenico Tedesco. Deze keer zal hij er wel weer bij zijn.

Leandro Trossard is ondertussen een van de meer ervaren spelers bij de nationale ploeg. Daarom kwam het als een verrassing toen hij er vorige keer niet bij was.

Deze keer werd hij wel opgeroepen, zeker terecht gezien zijn goede vorm bij Arsenal. De winger zelf legt uit dat de bondscoach er met hem over gepraat heeft. "Ik denk dat de coach me dezelfde uitleg heeft gegeven, die hij hier ook heeft gegeven", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Hij kende mijn kwaliteiten en wilde nieuwe jongens uitproberen. Ook jongens die minder hadden gespeeld op het EK en daarvoor. Of ik verbaasd was? Ik had het niet verwacht, maar hij heeft me wel op voorhand gebeld en het uitgelegd."

"Deze Nations League is voor hem een kans om jongens speelminuten te geven. Dus ik kon me wel vinden in zijn beslissing", besluit Trossard.

Op donderdag zal België het in Rome opnemen tegen Italië in de Nations League. Daarna volgt op maandag een thuiswedstrijd tegen Frankrijk in een vol Koning Boudewijnstadion.