Gewezen jeugdproducten Standard en Anderlecht blijken echte globetrotter-broers: nieuw avontuur gevonden op zeer opmerkelijke plaats

Ziguy Badibanga: een naam die zeker en vast nog wel een belletje zal doen rinkelen. De Belgische flankaanvaller was ooit een groot talent bij Anderlecht, maar werd daarna een echte globetrotter. Net als zijn broer Beni Badibanga overigens.

In het jaar 2000 strijkt ene Ziguy Badibanga neer in de jeugdreeksen bij Anderlecht. De flankaanvaller werd door paars-wit als negenjarige voetballer opgemerkt bij RSD Jette en naar Neerpede gehaald. Daar doorliep Badibanga de jeugdreeksen en werd hij een belangrijke speler in het beloftenelftal.

Nog voor hij zijn debuut maakte bij het eerste elftal was er al buitenlandse interesse van Sporting Braga, maar de jonge flankaanvaller besloot om te blijven. Op 30 april 2010 liet coach Ariël Jacobs de jonge Badibanga debuteren op het veld van Zulte Waregem.

Uitleenbeurt aan De Graafschap

Het seizoen daarop mocht Badibanga af en toe eens invallen en speelde hij zelfs drie keer de volledige 90 minuten. De flankaanvaller was Belgisch jeugdinternational en mocht in de Europa League invallen tegen ploegen als AEK Athene, Zenit en Lokomotiv Moskou, maar echt doorbreken deed hij niet.

Uiteindelijk werd hij in de wintermercato van 2012 dan ook uitgeleend aan het Nederlandse De Graafschap. Ook daar kon hij zich niet in de basis werken en zo besloot Anderlecht hem ook het seizoen nadien uit te lenen. Deze keer belandde Ziguy Badibanga in Charleroi.

Charleroi ... en dan globetrotter

Bij Charleroi mag Ziguy Badibanga voor een eerste keer echt proeven van het leven als basisspeler. Hij valt in de smaak bij trainer Yannick Ferrera, maar na tegenvallende resultaten wordt de jonge coach buitengesmeten. Luka Peruzovic neemt over en kiest voor een ander systeem. Meteen het einde van zijn Belgisch avontuur.

In de zomer van 2013 keert Badibanga terug naar Anderlecht na zijn uitleenbeurt bij Charleroi. Bij paars-wit hadden ze flankaanvallers genoeg en zo leek de carrière van het jeugdproduct bij Anderlecht op een dood spoor te zitten. Ze laten hem transfervrij vertrekken naar het Griekse Ergotelis.

Hele wereld afreizen en ook in 'gevaarlijke gebieden'

Het begin van een avontuur met heel veel buitenlandse en exotische bestemmingen. De Belgische belofteninternational (7 caps, 2 goals) trekt naar Asteras Tripolis - de Griekse top. Daarna gaat hij naar Cyprus bij Omonia Nicosia.

Daar wordt zijn contract ontbonden half september 2016. Uiteindelijk zit hij vijf maanden zonder club, maar dan begint Badibanga aan een avontuur bij het Moldavische FC Sheriff Tiraspol. Daar wint hij de Beker én de titel en speelt hij in de Champions League tegen Real Madrid én wint hij.

Daar houdt het niet op, want daarna volgen nog Ordabasy Shymkent en Sjachtjor Karaganda, ploegen uit Kazachstan; AE Larisa en Karditsas opnieuw in Griekenland; Chornomorets in Oekraïne en nu ... Bnei Yehuda in Israël.

Jongere broer Beni Badibanga (28) had een heel ander traject. In België speelde hij bij (de jeugd van) Standard en verder bij Moeskroen, Waasland-Beveren en Lierse. Na een avontuur bij Raja Casablanca kwam hij bij La Louvière terecht. Sinds vorig jaar zit hij in het ... Canadese Forge.