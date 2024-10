Icoon Anderlecht heel kritisch voor ex-club én Jesper Fredberg: "Frutos zou het veel beter hebben gedaan"

Silvio Proto, tegenwoordig keeperstrainer bij La Louvière en politicus, heeft zijn licht laten schijnen over zijn ex-ploeg Anderlecht. Daarbij uitte hij scherpe kritiek op de huidige leiding van de club.

Vooral Jesper Fredberg moet het ontgelden. "Het werk dat Jesper Fredberg nu doet, zou Nicolas Frutos veel beter hebben gedaan", stelt Proto in L'Avenir. Hij benadrukt dat Frutos de club door en door kent, zowel de waarden, de supporters als de media. "Belgische clubs hebben mensen nodig die de club van binnenuit kennen om goed te kunnen functioneren."

Zelf heeft hij niet meteen de ambitie om bij paars-wit aan de slag te gaan. "Als keeperstrainer? Nee, ik ben te gelukkig met mijn leven zoals het nu is. Eigen baas zijn, daar hangt geen prijskaartje aan."

Hij zou echter openstaan voor een andere rol binnen de club, zoals ambassadeur of iemand die helpt om de club opnieuw in een positief daglicht te stellen. Toch blijft Proto kritisch: "Vandaag heeft Anderlecht helaas niets meer te maken met de club die wij ooit kenden."

Het ontslag van Brian Riemer zag Proto al van ver aankomen. Volgens hem was de beslissing om de Deense coach te ontslaan niet meer dan logisch. "Na de wedstrijd tegen Club Brugge in de play-offs van vorig seizoen had ik al gezegd dat ik hem zou ontslaan als ik bij de leiding van Anderlecht zat. Dat zou zes maanden tijd hebben bespaard."

Hij vond Riemer niet de juiste man. Over de beslissing om David Hubert niet aan te houden als hoofdcoach is Proto ook kritisch. "Ze zeggen dat ze hem niet willen ‘verbranden’, maar dat zijn gewoon excuses. Hubert heeft al laten zien wat hij kan bijdragen. Waarom zou je weer iemand binnenhalen die noch de Belgische competitie, noch Anderlecht kent?"