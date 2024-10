Michel Preud'homme praat over band met... Mourinho, die hij (en niemand anders) lanceerde als T1: "José kan je niet bellen. Hij contacteert jou"

José Mourinho is één van de grootste coaches in het moderne voetbal. De Portugees kan een indrukwekkend palmares voorleggen. Maar wat de meeste mensen niét weten: hij wordt ooit als T1 gelanceerd door... Michel Preud'homme.

José Mourinho leidde onder meer FC Porto, Real Madrid, Internazionale FC en Chelsea FC naar prijzen. Zijn eerste opdracht als T1 was bij SL Benfica. The Special One kreeg die kans van… Michel Preud'homme.

MPH was in 2000 aan de slag als technisch directeur bij de Portugese topclub. "José was op dat moment als assistent van Louis van Gaal aan het werk bij FC Barcelona. Op dat moment ging ik bij alle Europese topclubs langs om te kijken hoe ze werken en om hen het project van Benfica uit te leggen."

© photonews

"Zo kwam ik ook in Barcelona", doet Preud'homme het verhaal verder uit de doeken in MIDMIDPodcast. "En ik had de tip gekregen om te praten met Mourinho. En het klikte meteen. We hebben uren zitten praten over voetbal. Ik heb mijn vliegtuig daardoor zelfs gemist." (lacht)

Ook vandaag onderhouden beide heren nog een goede band. "Al heb ik zijn nummer niet. José kan je niet bellen. Hij contacteert je altijd via andere mensen. Maar hij weet altijd hoe hij me moet vinden."