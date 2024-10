Verrassing van formaat! Jürgen Klopp keert in nieuwe rol terug in het voetbal

In plaats daarvan wordt hij vanaf januari 2025 de ‘Global Head of Soccer’ bij Red Bull. In deze nieuwe rol zal hij verantwoordelijk zijn voor de strategie van verschillende Red Bull-clubs, waaronder RB Leipzig en Red Bull Salzburg, en hun kenmerkende speelstijl verder ontwikkelen.

Hoewel Klopp niet terugkeert als coach, sluit hij een rentree in die rol niet uit. In zijn contract bij Red Bull heeft hij een specifieke vertrekclausule laten opnemen.

Mocht de Duitse voetbalbond hem dus benaderen om bondscoach van Duitsland te worden, kan hij zijn contract direct beëindigen. Deze clausule biedt de mogelijkheid dat hij in de toekomst alsnog als trainer terugkeert.

Voorlopig blijft Julian Nagelsmann de bondscoach van Duitsland, met een contract tot het WK van 2026. Klopp zal zich tot die tijd richten op zijn nieuwe functie bij Red Bull, waar hij de filosofie van het concern verder zal verfijnen.

Het lijkt echter duidelijk dat hij aast op de job van Duits bondscoach. In het verleden werd hij al gelinkt aan die functie, maar het kwam er nooit van.

🚨🇩🇪 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Jürgen Klopp will become 'Global Head of Soccer' at Red Bull!



He'll advise all Red Bull teams on coaching, philosophy, transfers & more.



Klopp also secured an exit option which allows him to become Germany manager in the future, reports @Plettigoal. ⚠️ pic.twitter.com/Vk4QT5nCwv