"Zo snel mogelijk naar 1A": De steile ambities die Deinze in het rijtje van Lokeren, Oostende, Roeselare en Moeskroen brengen

Het einde van KMSK Deinze is nabij. En daarmee lijkt er opnieuw een profclub te verdwijnen uit het Belgische profbestand. Of hoe de problemen toch blijven aanhouden, ondanks de grote beloftes van de nieuwe eigenaars.

Het ziet er echt slecht uit voor KMSK Deinze. De club zou binnen een week al failliet kunnen zijn. KMSK Deinze werd begin 2022 door ACA Partners overgekocht. De groep had toen ambitieuze plannen en deed die toen ook uit de doeken tegenover de fans van Deinze.

"Het Belgisch niveau is heel hoog, met veel talent. Het is een centraal punt in Europa, dus een heel goed startpunt. We zijn met veel clubs in contact gekomen. We zijn voorzichtig, maar ook ambitieus in het zoeken naar de juiste club", klonk het toen.

Grote ambities in 2022

"Voetbal is belangrijk voor de gemeenschap. Deinze is een familieclub, maar we hebben ook ambitie. We willen meer clubs in Europa overnemen. We willen het goede van de Red Bull-groep combineren met het globale van de City-groep. Deinze wordt de centrale groep in ons concept", aldus CEO Hiroyuki Ono.

Ook Akihisa Iizuka - Chief Strategy Officer met een verleden bij onder meer STVV - had ambities in 2022: "Het is niet onze bedoeling om veel buitenlandse spelers voor één jaar in huis halen, al zullen we ook kijken naar talent in andere landen."

"We zullen een goede balans vinden. We hebben twee doelstellingen. Ten eerste zo snel mogelijk naar de Jupiler Pro League promoveren. Zowel op het veld als op commercieel niveau zullen we daarvoor stappen moeten zetten."

"Ten tweede is er de globalisering binnen het model met meerdere clubs. Binnen vijf jaar kunnen we met deze club steeds hoger en hoger raken."

Problemen zijn snel gekomen

Niet lang geleden kwam aan het licht dat de financiële situatie er slecht uitzag. Sindsdien ging het van kwaad naar erger bij de club. Onlangs draaide ACA Partners de geldkraan volledig dicht, meteen na de wedstrijd op Lokeren waar de CEO nog de fans ging toespreken.

Deinze zit nu met heel wat schulden en zou zo'n zes miljoen euro moeten vinden. Volgens insiders moet er deze week een overnemer gevonden worden. Anders zou het wel eens over en sluiten kunnen zijn voor de Oost-Vlaamse club.

Stilaan een lang rijtje van failliete clubs

Deinze ligt tussen Gent en Kortrijk, twee teams in de Jupiler Pro League. Met Zulte Waregem is er nog een concurrent dicht in de buurt. Zelfbedruipend zijn was dan ook al eventjes geen optie meer - zeker gezien de strengere regels voor de Licentiecommissie in het profvoetbal sinds de hervormingen naar 1A, 1B en Eerste nationale acht jaar geleden.

Sindsdien is het profvoetbal in België eens te meer een kerkhof geworden. KSV Roeselare ging failliet in 2020 onder Chinese investeerders en ook Sporting Lokeren verdween toen uit het profvoetbal. In 2022 verdween Moeskroen en vorig seizoen nog Oostende.