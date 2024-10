Charles De Ketelaere vertrekt in januari naar Saoedi-Arabië met één doel: een prijs pakken

In januari dit jaar werd de Supercup voor het eerst met vier clubs gespeeld, waarbij Inter de finale won met 1-0 van Napoli.

De 37ste editie van de Italiaanse Supercup vindt begin januari 2025 plaats in Saoedi-Arabië, waar vier topclubs zullen strijden om de felbegeerde titel. De Serie A heeft bekendgemaakt dat kampioen Inter, bekerwinnaar Juventus, vicekampioen AC Milan en verliezend bekerfinalist Atalanta de strijd met elkaar aangaan in de Supercoppa.

De eerste halve finale van het toernooi zal op 2 januari plaatsvinden, waarin Inter het opneemt tegen het Atalanta van Charles De Ketelaere. De tweede halve finale staat gepland voor 3 januari, waar Juventus en AC Milan het tegen elkaar opnemen.

Alle wedstrijden zullen plaatsvinden in de Kingdom Arena, gelegen in de hoofdstad Riyadh. Dit is de vijfde keer op rij dat de Italiaanse Supercup in Saoedi-Arabië wordt georganiseerd.

Charles De Ketelaere beleefde met Atalanta vorig jaar een erg mooi seizoen. Met de Italiaanse club won hij tevens de Europa League.

De 23-jarige aanvaller doorliep zijn jeugd bij Club Brugge. Daar speelde hij ruim 120 wedstrijden en wist daarin 25 keer te scoren. Volgens Transfermarkt heeft hij een waarde van 34 miljoen euro.