JPL-speler legt opmerkelijke carrièreswitch uit: "Ik maak me daarover echt zorgen"

1442

Nikola Storm is van alle markten thuis. Naast het voetballen bij KV Mechelen is hij ook volop bezig met zich te roeren in de politiek. Mogelijk raakt hij dit weekend verkozen in zijn gemeente Maldegem.

Nikola Storm staat op de veertiende plaats van Ons Dorp in de gemeente Maldegem. Met die partij wil hij een gooi doen naar het opperste binnen de gemeente. En daar heeft hij duidelijke redenen voor. Via ex-ploegmaat aan boord? Storm werd gecontacteerd door Peter Van Hecke, lijsttrekker bij Ons Dorp én vader van ex-ploegmaat Jannes Van Hecke. En die kon uiteindelijk Storm ook overtuigen om zijn steentje bij te gaan dragen. "Waarom niet, dacht ik. Ons Dorp is bovendien een ideale partij voor me om eens van de politiek te proeven. Het draait om zijn wie je bent. Ik wil de inwoners helpen met veranderingen die ze écht voelen. Verkeersveiligheid in schoolomgevingen, voldoende en betaalbare kinderopvang, het vrijetijdsaanbod buiten de schooltijd en de verbetering van de sportinfrastructuur", aldus Storm bij Het Nieuwsblad. Veiligheid voorop Want hij maakt zich zorgen over de veiligheid. "Ik passeer regelmatig langs de school. Ooit zullen ze met de fiets naar school willen gaan en ik maak me zorgen." Heel de regeling qua parkeren, kinderen afzetten,... is gewoon matig volgens Storm. De schoolpoort en -omgeving is een gevaarlijk punt dat volgens hem snel zal moeten worden aangepakt om ongelukken te vermijden.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur