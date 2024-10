Nations League: Griekse tragedie in Wembley en een nieuw record voor Haaland

Deze week stond de derde speeldag van de Nations League op het programma. De Rode Duivels speelden 2-2 in Rome, maar wat deden de andere landen?

Terwijl de Rode Duivels in Italië waren, reisde Frankrijk af naar Boedapest om Israël te treffen. Ondanks het ontbreken van Kylian Mbappé, die wegens een blessure niet meedeed, kende Frankrijk een eenvoudige avond. Israël bood enige tegenstand, maar uiteindelijk wonnen de Fransen overtuigend met 1-4.

Les Bleus had al snel de leiding na een enorme blunder van de Israëlische keeper Omri Glazer. Israël kwam verrassend terug via een doelpunt van AA Gent-middenvelder Gandelman. Frankrijk herpakte zich echter snel door een goal van Christopher Nkunku. Frankrijk scoorden nog een 1-3 en zelfs 1-4 via Matteo Gunedouzi en Bradley Barcola in de laatste minuten.

Griekse tragedie

Een andere opvallende wedstrijd van de avond was het duel tussen Engeland en Griekenland. In Wembley zorgde Griekenland voor een enorme stunt door met 1-2 te winnen van Engeland. Vangelis Pavlidis scoorde beide Griekse doelpunten.

💥 Inglaterra cae ante Grecia en Wembley a pesar del primer gol de Bellingham en la temporada#NationsLeague pic.twitter.com/JkdUydKngy — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 10, 2024

Haaland

In Groep 3 van Liga B boekte Noorwegen een duidelijke 3-0 zege tegen Slovenië. Erling Haaland was wederom de grote man met twee doelpunten, waardoor hij nu de topscorer aller tijden van Noorwegen is.

Erling Haaland becomes Norway men's top scorer with 34 goals.



He's done it in only 36 games ⏱️ pic.twitter.com/5K38DjmQAy — B/R Football (@brfootball) October 10, 2024

Verder wonnen nog Moldavië, Noord-Macedonië en Gibraltar hun wedstrijden. De Faeröer en Armenië speelden 2-2 gelijk.