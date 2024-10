Haar in de boter? Ex-CEO van Essevee noemt veel namen, maar niet meer die van Francky Dury

Eddy Cordier nam vorige zomer afscheid van Zulte Waregem. Nu durft hij voor een eerste keer terugblikken op heel die periode.

Van oktober 2013 tot afgelopen zomer was Eddy Cordier de grote baas bij Zulte Waregem. Hij verzamelde heel wat mooie herinneringen met Essevee, maar er waren duidelijk ook heel moeilijke momenten.

De club bouwde de Elindus Arena uit, zette een mooie jeugdacademie op poten en werkte met heel kleurrijke spelers en trainers. Cordier noemt heel wat namen van figuren die veel betekenden voor de club, maar de naam van Francky Dury laat hij zelf niet vallen.

“Of ik vrienden heb overgehouden aan al die jaren in het voetbal? Ik heb nog regelmatig contact met vooral collega-managers van andere clubs, ja. Met sommigen ga ik nog eens iets eten”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

Maar niet met Dury. “Sinds zijn ontslag hebben we geen contact meer. Dat ontslag is daar wellicht de reden voor. Maar we konden niet anders, alle chemie tussen supporters en coach was weg, de hele club leed er onder. Dan moest er een beslissing vallen.”

Het is nooit meer goed gekomen tussen de twee. “Indien ik hem tegenkom zeg ik wel gedag maar ik ga niet bellen Francky, eens een koffie gaan drinken…? Twee koppigaards…? Misschien. Moet je misschien eens aan Francky vragen. Ik heb er eerlijk op geantwoord.”