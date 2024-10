Hoe kunnen de Rode Duivels zich nog plaatsen voor het EK 2025? Verschillende scenario's op tafel

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De beloften van de Rode Duivels deden in Schotland een prima zaak met oog op de kwalificatie voor het EK 2025 in Slovakije. Maar ze zijn er wel nog absoluut niet.

Door de 0-2 zege in Schotland met twee doelpunten van Lucas Stassin hebben de Rode Duivels U21 op de slotspeeldag wel hun lot in eigen handen. Ze moeten niet rekenen op puntenverlies van de Schotten om de tweede plaats in de poule te pakken.

Spanje is met 25 op 27 al zeker van de groepswinst. Zij gaan dus al zeker naar Slovakije en dat geldt ook voor Nederland, Denemarken, Portugal, Duitsland en Oekraïne.

Knallen tegen Hongarije

De negen groepswinnaars gaan naar het EK, de drie beste tweedes uit de negen groepen gaan ook zeker naar het EK in Slovakije. De zes andere tweede maken onderling uit wie naar het EK zal mogen via een play-off met heen- en terugwedstrijd.

Als de Belgen op dinsdag niet verliezen van Hongarije, dan zijn ze zeker van de tweede plaats en dus minstens de play-offs. Toch hebben ze er alle baat bij om de punten thuis te gaan houden tegen de Hongaren.

Beste tweedes?

Op dit moment zijn de beloften pas de zesde beste tweede, maar toch is er zeker nog wel wat mogelijk op de slotspeeldag. Met een overwinning springen ze namelijk al zeker voorbij Wales.

En ook Polen en Zwitserland zijn zeker nog in te halen. Polen moet tegen Duitsland aan de bak, Zwitserland kan de groepswinst nog pakken tegen Roemenië en dan zou ook Roemenië onder ons zakken.