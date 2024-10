Mighty Max of Mad Max: Dean stelt voorwaarden voor zijn bijnaam

KAA Gent haalde met Max Dean een opvallende speler binnen. Hij kan gerust leven met een bijnaam, maar dan moet die wel aan een bepaalde voorwaarde voldoen.

Vorig seizoen speelde Max Dean nog in League Two, de vierde klasse in Engeland. Daar blonk hij uit met 16 goals en 5 assists, terwijl hij ook twee maanden geblesseerd aan de kant zat.

En nu staat hij bij KAA Gent op het hoogste niveau. “In Engeland gebeurt het wel meer dat goede spelers kort in een lagere reeks gaan spelen”, vertelt hij in het clubmagazine WigWam.

“Harry Kane speelde in derde klasse (League One) bij Leyton Orient en in tweede klasse (Championship) bij Millwall en Leicester voor hij definitief doorbrak bij Tottenham, het kàn dus.”

Dat voetbal zijn toekomst zou worden, was al snel duidelijk voor Dean. Op school liep het niet zo best, want hij kon zich niet concentreren op studeren. “Dus ik had voetbal nodig om iets te maken van mijn leven. Het is wat ik het beste kan. Mijn moeder steunde me wel, maar ik moest het vooral zélf waarmaken.”

Want een plan B was er niet voor de man die snel geliefd was bij de fans. En dan komen ook de bijnamen, als Mighty Max of Mad Max. “Zolang ze dat bedoelen als een compliment, is het goed. Ik ben zelf een voetbalfan, ik kijk enorm graag naar wedstrijden. Dus ik weet hoe dat voelt.”